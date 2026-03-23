Prossimità e innovazione la strategia di Azzoaglio

UNA BANCA privata e indipendente, nata da una storia di famiglia e da sempre legata ai valori del suo territorio. Una storia per cui nel 2024 Banco Azzoaglio ha festeggiato i suoi primi 145 anni con il record dell’utile netto pari a oltre 20 milioni di euro. Il "Banco" è una delle realtà del credito locale piemontese: fondato nel 1879 a Ceva, nel Cuneese, da Paolo Azzoaglio, oggi è guidato da Erica e Simone Azzoaglio, rispettivamente presidenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, mentre nella posizione di direttore generale c‘è Carlo Ramondetti con Paolo Carbone come Condirettore. Una famiglia di banchieri giunta alla... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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