Proseguono i lavori all' arco di Cristo Re arriva una nuova proroga delle operazioni

La proroga consente al consorzio Integra soc. coop., in nome e per conto dell’impresa esecutrice Cipae, di avviare le operazioni di smontaggio del ponteggio esistente e installare il nuovo ponteggio necessario per il prosieguo dei lavori. È comunque garantito il transito pedonale protetto, attraverso un percorso segnalato e sicuro. Le deviazioni del traffico prevedono che, per chi procede in direzione nord-sud, il divieto di transito scatterà a 350 metri da viale Boccetta, con deviazione verso viale Boccetta o verso lo svincolo autostradale “Boccetta”. Per chi procede in direzione sud-nord, il divieto di transito scatterà a 800 metri da via Dina e Clarenza, con deviazione verso vie alternative, consentendo l’accesso solo ai veicoli diretti tra via Dina e Clarenza e l’Arco di Cristo Re. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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