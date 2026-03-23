Pronto soccorso Ferraro rinuncia all’incarico | resta in servizio a Sciacca
Si ferma dopo poche ore l’iter per la guida del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Ezio Ferraro ha deciso di non accettare l’incarico di direttore facente funzione comunicando la scelta con una breve nota affidata ai social. Alla base della rinuncia, come spiegato dallo stesso medico, ci sono “motivi personali”. Ferraro resterà dunque in servizio all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca dove continuerà a operare come dirigente medico. La nomina, formalizzata con una delibera pubblicata all’albo pretorio dell’Asp di Agrigento, prevedeva un incarico a tempo determinato della durata di nove mesi con possibilità di cessazione anticipata in caso di copertura definitiva del posto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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