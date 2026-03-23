Oldham-Notts Country è valida per la ventiseiesima giornata di League Two: dove vederla, formazioni e pronostico In questo recupero della giornata numero 26 della League Two saranno le motivazioni a fare la differenza. Il Notts Country, infatti, è quarto in classifica a solamente due lunghezze dal terzo posto. E quel posto vale la promozione diretta in League One. Per gli ospiti è un’occasione ghiotta, da prendere al volo. Senza rischiare davvero nulla. (Profilo Instagram Oldham) – Ilveggente.it Anche perché l’Oldham è una squadra che non ha nulla da chiedere. Salva da un pezzo, possibilità di andare a prendersi i playoff nonostante l’aritmetica non condanni del tutto ce ne sono pochissime. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Oldham-Notts Country: il colpo esterno per la promozione

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