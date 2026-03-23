Pronostico Cilic-Zverev | non succede dal 2015

Cilic-Zverev è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita Il veterano croato, Marin Cilic, non riesce a battere Zverev dal 2015. Undici anni a questa parte. Insomma, dopo aver regolato Popyrin al primo turno, possibilità di andare avanti non ce ne stanno parecchie. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La questione invece che riguarda Zverev va più avanti: il tedesco non potrebbe trovare prima della finale Jannik Sinner, e questo è un fattore che aiuta anche mentalmente il tennista che negli ultimi anni ha avuto grosse difficoltà contro l’azzurro. Arrivare all’ultimo atto e poi sperare di vincere: una spinta non indifferente nella testa di questo atleta che lo scorso a questo torneo si è fermato prima. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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