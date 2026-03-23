Pronostico Cerundolo-Medvedev | il russo in scioltezza

Cerundolo-Medvedev è valida per il terzo turno del Master 1000 di Miami: pronostico e dove vedere la partita Il programma del terzo turno del Master 1000 di Miami si apre oggi, lunedì 23 marzo, con la sfida tra Cerundolo e Medvedev. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Stranamente nel corso delle proprie carriere questi due atleti non si sono mai incrociati. E Cerundolo becca il russo in un momento particolare, forse uno dei migliori di Medvedev. Molto solido, al momento, il tennista per pensare ad una sconfitta. Per far sì che ci sia partita, in poche parole, Cerundolo dovrebbe riuscire a fare la partita perfetta, una di quelle che capitano poche volte nella carriera di un tennista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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