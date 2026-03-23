Promozione Ponte-show poker e sorpasso Forte abbattuto | sogno playoff

FORTE DEI MARMI 0 PONTE BUGGIANESE 4 FORTE DEI MARMI Baldini; Credendino (10’ st Sapienza), Papi N (7’ st Rodriguez), Del Soldato, Zambarda, Deda, Tedeschi, Lossi (9’ st Seriani), Imbrenda (35’ st Colombi), Marabese, Bertozzi (17’ st Makhlouf). A disp. Mandredi, Fazzini, Galloni. All: Franchini PONTE BUGGIANESE Calu; Lici, Aiazzi (38’ st Iannello), Bandoni (37’ st Sanzone), Chelini, Palmese, Fruzzetti, Volpi (26’ st Fanti), Rugiati (41’ st Musteqja), Viola, Rosati (41’ st Bicchieri). A disp. Matteucci, Grasseschi, Russo, Bellandi. All: Falivena ARBITRO Mellini di Firenze MARCATORI 27’ pt Rugiati, 32’ pt Fruzzetti, 6’ st Viola, 36’ st Fanti FORTE DEI MARMI Importante e rotondo successo del Ponte Buggianese, che in casa del Forte dei Marmi si impone con un secco e perentorio 4-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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