Promozione La X Martiri rincorre due volte e trova il pari
X Martiri 2 Faro 2 Marcatori: 1’ p.t. Schioppa (F), 25’ p.t. Panzetta (X), 47’ s.t. Lenzi (F), 70’ s.t. Berveglieri (X) X MARTIRI: Aleotti, Bini, Berveglieri, Meli, Aguiari, Artioli, De Angelis, Panzetta, Zardi, Felice, Evali. A disposizione: Morini, De Cristoforo, Gjoni, Cavallari, Benini, Firma, Bonetti, Manfredini. Allenatore: Bolognesi FARO: Gandolfi, Dozzi, Landi, D’Isanti, Lenzi, Dahbi, Garni, Schioppa, Lenzi, Satalino, Bazzani. A disposizione: Pisi, Olezzi, Satalino, Raimondi, Peri, Haber Castro, Ruzzolini. Allenatore: Zanini Arbitro: Isacco di Bologna La X Martiri pareggia in rimonta. Una partita ricca di emozioni e di reti con la X Martiri capace di reagire a un doppio svantaggio, entrambi ad inizio dei parziali di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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