promozione il valsetta vince 1 0 e resta al terzo posto

Manca ormai solamente l’aritmetica – all’assoluta dominatrice del girone C di Promozione Valsanterno – per festeggiare il meritato approdo in Eccellenza. Quando all’appello mancano appena cinque partite, i valligiani, che ieri pomeriggio hanno battuto di misura il Granamica, possono godere di un maxi vantaggio di 14 punti sulla prima inseguitrice, con lo spumante che può essere messo ufficialmente in fresco pronto per essere stappato. Anche alle spalle della Valsanterno la situazione sembra delineata, con Centese, Msp, Valsetta e Casumaro che si giocheranno in queste ultime partite il miglior piazzamento possibile in chiave playoff. Il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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