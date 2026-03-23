Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati | Asl in campo

Tempo di lettura: 2 minuti Sostenere progetti di vita personalizzati e migliorare l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con bisogni complessi. Ai nuovi modelli di presa in carico è dedicato l’evento formativo promosso dall’ ASL Avellino “ I Progetti Terapeutico-Riabilitativi Personalizzati (PTRP) – Dalla valutazione multidimensionale alla coprogettazione del progetto di vita: strumenti, attori e processi dei PTRP con Budget di Salute ”, in programma il 25 marzo 2026, a partire dalle ore 8:00, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Avellino in Via Vasto 28. L’iniziativa rappresenta un importante... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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