Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Procura Generale presso la Corte dei Conti della Campania ha ufficialmente citato in giudizio il professor Edoardo Cosenza, noto accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Secondo quanto riportato dal vice procuratore generale Davide Vitale, il professor Cosenza è accusato di aver causato un danno economico all’ateneo partenopeo per oltre 1,3 milioni di euro. Questo provvedimento segue l’invito a dedurre emesso nell’ottobre del 2025 e segna un punto di svolta significativo nella carriera dell’accademico. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Professore Cosenza citato in giudizio per danni alle casse dell’Università Federico II

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