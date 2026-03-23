Tarantini Time Quotidiano Termina con una sconfitta in tre set la trasferta della Prisma La Cascina Taranto sul campo della Virtus Aversa. Il 3-0 finale certifica la superiorità dei padroni di casa, nonostante i tentativi degli ionici sostenuti dalle prove offensive di Cianciotta, autore di 18 punti, Pierotti con 9 e Galiano, entrato a gara in corso al posto di Sanfilippo e a segno con 5 punti. La formazione campana ha indirizzato il match sin dall’avvio, dimostrando maggiore solidità e precisione nei momenti decisivi. Determinante il contributo di Tallone e Vattovaz, protagonisti di una prestazione efficace che ha permesso ad Aversa di controllare il gioco senza particolari difficoltà. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Prisma Taranto, stop netto ad Aversa: finisce 3-0

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