Primavera e rinascita una collettiva d' arte a Palermo

Un progetto sulle collezioni moda primaverili sarà curato dal brand Dalila Garofalo con le modelle Rosy Carta già molto nota nel suo settore, Serena Bommarito, Vittoria Martinelli, Miriam Vitale, Carla Salamó e Michelle Bellomonte. Le registrazioni di foto e video saranno realizzate da Alexandra Gavrilescu. L'evento vede anche la collaborazione di Radio In. A concludere il pomeriggio un dolce prodotto della pastry chef Rosalba Greco delizierà i presenti. Palermo si sveglia per il terremoto, sciame sismico alle Eolie: 15 scosse, la più forte di magnitudo 4.6 . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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