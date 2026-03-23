Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il countdown per gli amanti del verde è ufficialmente iniziato. Il 28 e 29 marzo 2026, gli storici Giardini della Landriana ad Ardea celebreranno un traguardo prestigioso: la trentesima edizione di Primavera alla Landriana. Nata da un’intuizione pionieristica, questa mostra mercato è diventata nel tempo il punto di riferimento assoluto per il vivaismo d’autore in Italia, trasformando per un intero weekend i dieci ettari di parco disegnati dal genio del paesaggismo Russell Page nel cuore pulsante della cultura botanica nazionale. L’edizione del trentennale non sarà solo una celebrazione del passato, ma uno sguardo attento verso il futuro del giardinaggio. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Primavera alla Landriana 2026: trent’anni di eccellenza

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