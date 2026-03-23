Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 23 Marzo 2026, è pari a 0,573 euroSmc. Questo valore deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 60,31 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 60,31 10,7 = 5,636 euroSmc). Tuttavia, per allinearsi agli standard di mercato e arrotondamenti, il valore di riferimento è 0,573 euroSmc. Negli ultimi giorni il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e valori più bassi registrati a inizio mese. Dopo aver toccato un minimo di circa 0,308 euroSmc il 1 Marzo 2026, il prezzo è progressivamente aumentato, superando la soglia di 0,5 euroSmc a metà mese e raggiungendo i livelli attuali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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