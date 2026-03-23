Prezzo gas al metro cubo oggi

Da quifinanza.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con precisione la spesa mensile e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In un contesto di mercato energetico in continua evoluzione, monitorare il prezzo del gas è essenziale per ottimizzare i costi domestici e aziendali. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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