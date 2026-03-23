Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con precisione la spesa mensile e di valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In un contesto di mercato energetico in continua evoluzione, monitorare il prezzo del gas è essenziale per ottimizzare i costi domestici e aziendali. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 23 Marzo 2026 è fissato da ARERA in 0.376788 €Smc (dato di febbraio 2026, ultimo disponibile). A questo importo si aggiungono i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Una selezione di notizie su Prezzo gas al metro cubo oggi

Temi più discussi: Costi delle bollette a marzo 2026: la media per Luce e Gas è di 0,1349€ e 0,4643€; Metano auto 2026: prezzi regione per regione; Gli effetti della guerra sulle bollette di luce e gas: I rincari ci costeranno 350 euro; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 15 marzo 2026.

Bollette luce e gas, perché al momento il prezzo variabile batte il fissoLa spesa media nelle principali città italiane si attesta a 1.644 euro annui, in aumento rispetto alla bolletta media di appena due mesi fa, pari ad una ... repubblica.it

Ritorno al carbone, il ministro Pichetto: «Centrali accese se il prezzo del gas sale sopra i 70 euro»Con la guerra in Medio Oriente e il gas che manca e rincara potrebbero rientrare in funzione le centrali Enel a Brindisi e Civitavecchia. Il Mase prepara il decreto ... corriere.it

Perché il prezzo dell’oro sta crollando x.com

TAGLIO DELLE ACCISE DI 25 CENTESIMI PER 20 GIORNI Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che riduce per 20 giorni le accise su benzina e diesel, con un effetto stimato di circa 25 centesimi al litro sul prezzo finale. L’obiettivo è dare sollievo i facebook