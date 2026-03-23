Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice visivo: perché le righe turchese e marrone definiscono il modello Longuette. L’estetica del piqué a righe nella collezione Prada. L’analisi tecnica di questo capo richiede una distinzione netta tra ciò che è visibile e ciò che rimane ipotetico. La gonna in questione presenta un tessuto piqué baiadera, caratterizzato da una trama in rilievo che conferisce al capo una consistenza strutturata, tipica dei capi di alta moda che mirano alla durabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prada Gonna Piqué Righe: Eleganza Tech o Moda Effimera?

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