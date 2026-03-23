Poste Italiane accelera su Tim e lancia un'Opas volontaria totalitaria da circa 10,8 miliardi di euro con l'obiettivo di creare un gruppo integrato capace di diventare la più grande piattaforma infrastrutturale connessa del Paese. Il cda guidato da Matteo Del Fante ha approvato ieri l'operazione che punta a integrare il gruppo tlc e a delistarlo, con perfezionamento atteso entro la fine del 2026. Lo Stato manterrà comunque una quota superiore al 50% nella nuova entità. Tim ha preso atto e oggi riunirà il cda per avviare la valutazione. Il corrispettivo previsto per gli azionisti prevede una componente in denaro pari a 0,167 euro per azione e... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Poste si prende tutta Tim. L'offerta è di 10,8 miliardi

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