Poste Italiane rinnovato il progetto di educazione finanziaria

Poste Italiane rinnova il progetto di educazione finanziaria con l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale. Domani, martedì 24 e giovedì 26 marzo, i primi due incontri, dal titolo “Il passaggio generazionale" e "Il corso della vita", dedicati ai cittadini. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Educazione finanziaria, webinar gratuiti di Poste Italiane. Guida per evitare il sovraindebitamentoFirenze, 16 marzo 2026 – Diffondere una maggiore consapevolezza nelle scelte economiche e aiutare i cittadini a gestire risparmi e investimenti.

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Temi più discussi: Poste porta i servizi della PA nel piccolo comune di Melara, in provincia di Rovigo; Poste Italiane punta al delisting di Tim. Opas valida se l’adesione arriva al 66,67%; Le Poste lanciano opas su Tim da 10,8 miliardi. Lo Stato italiano oltre il 50% del nuovo gruppo; Poste Italiane, il 2026 parte in crescita.

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