Ponti votivi approvato il progetto per l’installazione e la gestione delle strutture galleggianti

La Giunta comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di assemblaggio, manutenzione e smontaggio dei ponti galleggianti di proprietà comunale (C.I. 15462). L’intervento riguarda la gestione delle strutture provvisorie e modulari utilizzate in occasione delle principali manifestazioni cittadine, in particolare il Redentore, la Madonna della Salute e la VeniceMarathon, al fine di garantire la continuità dei percorsi pedonali e il collegamento tra le diverse sponde del Canale della Giudecca e del Canal Grande. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Articoli correlati

Turismo, corso gratuito per tecnico delle attività di gestione e promozione delle strutture ricettiveL'Agenzia Formativa Cescot Arezzo organizza un percorso formativo gratuito per diventare tecnico delle attività di gestione del cliente, promozione...

Città galleggianti e indipendenti: il progetto più audace di Peter ThielSe ne parla poco ma forse è il più audace e futuristico progetto di Peter Thiel, il visionario cofondatore di PayPal e Palantir che in questi giorni...