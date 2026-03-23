Pontedera gran rimpianto Cerretti | Reagire subito

Sono stati i due.capitani a fine gara a caricare il Pontedera provando a togliere la grande amarezza per la rete del 2-2 segnata dalla Pianese nel quarto minuto di recupero. Il primo è stato il leader storico Andrea Caponi, che sabato è stato chiamato in causa solo pochi istanti prima del fischio d’inizio, a seguito del doloretto muscolare accusato da Kabashi durante il riscaldamento, bastato però all’allenatore Piero Braglia per decidere di far sedere il fantasista in panchina. "Se ci fermiamo al pensiero che ad oggi non facciamo neppure i play out – ha commentato Caponi - questo ci pesa tantissimo, perché al momento la realtà dice questo. Però credo che quando si è in questa situazione ci sia da guardare agli aspetti positivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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