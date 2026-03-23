Un teaser virale suggerisce un possibile anime dedicato a Pokémon Pokopia, il recente successo Nintendo. Il dettaglio di Ditto ha acceso le teorie dei fan, che attendono un annuncio ufficiale ad aprile. A volte basta un dettaglio di pochi secondi per scatenare un'intera comunità: è quello che sta succedendo attorno a Pokémon Pokopia, fenomeno recente che ora sembra pronto a compiere il salto nell'animazione. E tutto parte da un Pikachu. che Pikachu non è. Il teaser che cambia tutto: Ditto al centro della scena Nel panorama delle anticipazioni virali, il caso di Pokémon Pokopia è uno di quelli che dimostrano quanto basti poco per accendere l'immaginazione collettiva. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Pokémon Pokopia diventa anime? Il teaser con Ditto scatena le teorie (e l'hype) dei fan

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