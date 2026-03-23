Una domenica tipicamente primaverile ha fatto da cornice alla Corrida degli Scariolanti, nella suggestiva area dell’abbazia di Pomposa. La manifestazione è giunta alla ventiquattresima edizione e ha richiamato complessivamente circa 400 partecipanti. Il programma della mattina è iniziato con il ritrovo dei partecipanti nel parco dell’abbazia di Pomposa. Le prime partenze sono state quelle delle gare giovanili, categoria primi passi sulla distanza dei 500 metri, a seguire mini podistica sulle distanze dei 1000 e 1500 metri. Al termine al via la gara competitiva per una distanza di 9,8 km. Una gara che ha visto fin dai primi km un quartetto che si è fronteggiato fino alla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Poggi e Pierli al primo posto nella Corrida degli Scariolanti

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