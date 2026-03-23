Ormai è appurato: c’è un’Inter con Lautaro e un’altra senza. I numeri fotografano la situazione: con l’argentino ai box Chivu ha racimolato due vittorie in sette partite tra campionato e coppe segnando solo 7 reti. Un passo indietro netto rispetto alla media con Lautaro in campo (oltre i due squilli a partita). Gli ultimi due pareggi contro Atalanta e Fiorentina hanno confermato che l’assenza dell’argentino pesa su più fronti, tecnico e soprattutto morale. Il primo appunto è sulla precisione in zona gol. Senza Lautaro la media di tiri in porta a partita scende da circa 17 a 15. L’unica punta capace di far gol è stata Pio, protagonista con due guizzi nelle ultime due. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pochi gol, meno tiri e solo due vittorie: come e quanto manca all'Inter Lautaro Martinez

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Che gesto tecnico di Lautaro!

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