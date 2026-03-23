L’attesa è ormai agli sgoccioli. Le sedici squadre europee sono pronte a scendere in campo per acciuffare uno dei quattro posti disponibili per accedere alla fase finale dei Mondiali USA-Messico. Il sipario calerà per tutte giovedì 26 marzo con le semifinali; le finali, invece, si giocheranno martedì 31 marzo. I fari del Belpaese saranno inevitabilmente puntati sull‘Italia di Gennaro Gattuso. Tanta la pressione su Donnarumma e compagni, chiamati a riscattare le ultime due cocenti delusioni. Gli Azzurri scenderanno in campo contro l’Irlanda del Nord a Bergamo giovedì alle 20.45: il match sarà visibile in chiaro su Rai 1 – con ampio pre-partita – e in diretta streaming su Rai Play. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Playoff Mondiali 2026: calendario e dove seguirli in tv

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