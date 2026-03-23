Più alto l’interesse rispetto al passato

Da ilrestodelcarlino.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 40,06 per cento degli elettori della provincia di Macerata si è presentato alle urne ieri, per esprimere il proprio voto sul referendum costituzionale in materia di magistratura. Una percentuale al di sotto di quella regionale, il 41,29 per cento, e superiore di pochissimo solo al dato del Fermano. Il capoluogo tocca quota 44,04, Civitanova è nella media con il 40,56 per cento dei votanti. La percentuale più alta si registra a Petriolo, 45,02, mentre il tema del Csm ha scaldato meno di tutti gli elettori di Monte Cavallo, fermi al 32,10 per cento. Ai seggi di Macerata e Camerino si sono presentati anche diversi rappresentati di lista, studenti fuori sede che così hanno potuto votare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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