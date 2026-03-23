Sarà la giovinezza, meno traumi, hai visto mai. Ma vuoi vedere che “Francesco Pio Esposito è immune alla paura?”. Perché il tema “braccino dell’Inter” è tale anche per il Guardian. “Anche se l’Inter ha buttato via altri due punti domenica sera, il suo attaccante ventenne è rimasto impassibile”, scrive Nicky Bandini nella sua rubrica settimanale sulla Serie A. Il pareggio con la Fiorentina, per il Guardian è “una battuta d’arresto che non è un caso isolato per l’Inter”. Che resta “in una posizione favorevole per vincere la Serie A: sei punti di vantaggio in testa alla classifica a otto giornate dalla fine. Ma in qualche modo, la sensazione è diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Pio Esposito è l’unico dell’Inter che non ha paura

Articoli correlati

Leggi anche: Bergomi parla così dopo la vittoria dell’Inter contro il Lecce: «L’energia che mancava l’ha data Pio Esposito. Ma a questa squadra serve questo…»

Capello sul pareggio dell’Inter: «Squadra poco brillante. I cambi di Chivu non mi hanno convinto: perché ha tolto Pio Esposito?»di Redazione Inter News 24Capello, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così dell’occasione del Milan dopo il pareggio interno...

Il gol di Pio Esposito contro il Cagliari

Una raccolta di contenuti su Pio Esposito

Temi più discussi: La Fiorentina riprende l’Inter e sfiora il colpaccio: al gol di Pio Esposito risponde Ndour; Fiorentina Inter, Pio Esposito: 'Noi dispiaciuti, ma è ancora tutto nelle nostre mani'. VIDEO; Dopo l'Arsenal anche il Newcastle su Pio Esposito: l'Inter ha le idee chiare; Serie A:Fiorentina-Inter 1-1: Pio Esposito illude, Ndour frena i nerazzurri.

Inter, Pio Esposito: C’è rammarico per l’ultima azione, Nazionale? Mettere da parte le proprie squadre di club e unirci tutti insiemeL’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito è stato intervistato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Fiorentina, andata in archivio con un pareggio per 1-1 che scontenta i nerazzu ... gonfialarete.com

Inter, Pio Esposito: C'è rammarico!, poi l'appello per la NazionaleIntervistato a DAZN dopo la gara tra Fiorentina e Inter, Pio Esposito ha commentato così la gara di ieri al Franchi. DOPPIETTA NEGATA - Diciamo che appena finita la partita la cosa che ho sentito è ... fantacalcio.it

Le nuove gerarchie dell'attacco dell'Inter dopo la sosta: rientra Lautaro Martinez, Pio Esposito ha superato Thuram x.com

L'attaccante dell'Inter Pio Esposito ha parlato al termine del pareggio per 1-1 contro la Fiorentina, aperto da una sua rete. facebook