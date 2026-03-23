Inter News 24 L’attaccante dell’Inter, Francesco Pio Esposito, ha voluto dire la sua dopo il pareggio rimediato in campionato contro la Fiorentina. Intervenuto nel corso del postpartita di Fiorentina Inter, il centravanti nerazzurro Francesco Pio Esposito ha commentato così il pareggio per 1 a 1 rimediato nel match valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COSA MI PORTO NELLA VALIGIA PER COVERCIANO, PIU’ IL GOL SEGNATO O L’OCCASIONE AVUTA ALLA FINE? – « Diciamo che appena finita la partita la cosa che ho sentito è stato il rammarico per l’ultima occasione. E’ stato bravo De Gea ad anticipare su quel lato, forse potevo fare qualcosa in più ma va bene così ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito a Dazn: «C’è rammarico per l’occasione finale avuta, speriamo che quella palla entri giovedì». Poi manda un messaggio ai tifosi per la Nazionale

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