Pina Napolitano Original is better e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il concerto di Pina Napolitano al pianoforte alla Sala Piatti, la rassegna “Original is better” al Cinema Conca Verde, “Mi è sembrato di vedere un classico” allo Schermo Bianco, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 23 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 27 marzo alla Sala Mimmo Boninelli – Biblioteca Tiraboschi, a Bergamo, sarà allestita la mostra “Ferita, ma resiliente: l’Ucraina in foto”. Storie di un paese ferito ma resiliente: l’Ucraina raccontata attraverso le immagini dei concorsi fotografici Wiki Loves Monuments e Wiki Loves Earth. Un percorso visivo tra patrimonio monumentale e paesaggi naturali, che restituisce la bellezza, la forza e la dignità di un popolo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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