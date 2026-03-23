Un capolavoro del 1927, considerato da molti esperti l’opera più significativa di Pablo Picasso, giace attualmente in un deposito a Teheran. La guerra che imperversa in Iran minaccia di rendere questo dipinto invisibile per sempre, bloccando l’accesso al pubblico mondiale. Si tratta de Il pittore e la sua modella, un’opera chiave del periodo surrealista dell’artista spagnolo, acquistata negli anni Settanta con i proventi petroliferi. L’opera risiede nel Museo d’Arte Contemporanea (TMoCA) della capitale iraniana, ma non è esposta nelle sale pubbliche. La storia di questo quadro intreccia destini geopolitici, crisi energetiche globali e ambizioni culturali di una dinastia regnante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Picasso a Teheran: capolavoro del 1927 bloccato dalla guerra

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