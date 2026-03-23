Piana del Sole gravissima la donna coinvolta nell'esplosione | Era cosciente chiedeva del marito

Maria Chiara Carmincella è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Eugenio di Roma dopo l'esplosione della sua villetta a Piana del Sole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Esplosione a Piana del Sole, la paura dei residenti: “Sembrava una bomba, calcinacci volati ovunque”Una coppia di anziani estratta viva dalle macerie è ora ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Sant'Eugenio.

Roma, esplosione a Piana del Sole, crollano le palazzine: marito e moglie in gravi condizioniRoma, 22 marzo 2026 – Un’esplosione è avvenuta oggi domenica 22 marzo in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma.

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Tutto quello che riguarda Piana del Sole gravissima la donna...

Discussioni sull' argomento Roma: esplosione a Piana Sole causata da bombola Gpl, si cerca tra le macerie - foto 4; Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani nazionali di oggi.

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Roma, esplosione a Piana del Sole, una palazzina coinvolta. Ci sono feriti graviLa causa è una bombola GPL. Il boato sentito in tutto il quadrante. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco, polizia locale e forze dell'ordine, una testimone: Si vede una donna a terra che trema ... romatoday.it

Due ottantenni feriti gravemente, almeno settanta gli sfollati a Piana del Sole. Vetri in frantumi e allarmi impazziti. L’ipotesi: fuga di gas da un impianto di Gpl. Leggi l'articolo #crollo facebook

Il video dell'esplosione della palazzina alla Piana del Sole a Roma x.com