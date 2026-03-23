Piacenza in controtendenza | qua vince il sì ovunque nel Paese il no

Referendum sulla giustizia, il nostro territorio ha promosso la riforma Nordio con il 56%, ma il “no” prevale a livello nazionale. Affluenza al 62%. Il “sì” vince in tutti i comuni, in città e a Fiorenzuola i dati migliori del “no” Al referendum sulla giustizia hanno vinto i “no” a livello nazionale: la riforma Nordio è bocciata, con una percentuale provvisoria che vede il fronte contrario prevalere con il 53%. A Piacenza e provincia, però, hanno prevalso i “sì”. Questo il responso delle urne, a spoglio delle schede concluso. Nel nostro territorio è andato a votare il 62% degli aventi diritto: un dato più alto della media nazionale, più basso di quella regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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