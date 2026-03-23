Perugia si rituffa nella Champions League di volley maschile, dopo aver sbrigato la pratica Monza per 3-0 e avere già messo in cassaforte la partecipazione alle semifinali scudetto, in atteso di scoprire quale sarà la prossima avversaria lungo il cammino che porta al tricolore (bisogna attendere la gara-5 tra Modena e Piacenza, in programma domenica 29 marzo). I Campioni d’Europa riprenderanno la propria avventura continentale dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi ed essersi risparmiati i playoff, all’orizzonte un turno a eliminazione diretta che mette in palio la qualificazione alla Final Four. L’appuntamento con l’andata dei quarti di finale è per martedì 24 marzo (ore 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perugia si rituffa in Champions League: il replay contro Juantorena vale la Final Four

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