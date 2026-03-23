La dirigenza partenopea, con in testa il direttore sportivo Giovanni Manna, ha fissato il primo obiettivo di mercato per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il primo nome sulla lista è il centrocampista del Como Perrone. “Dal canto suo lo stesso Como non ha bisogno e fretta di venderlo, visto anche che da quanto filtra verrà fatto un settlement agreement con la UEFA per risolvere la grana legata al bilancio relativa al Fair Play Finanziario. In tutto questo è giusto ricordare anche che il Manchester City, club dal quale è arrivato Perrone al Como, l’anno scorso in prestito e quest’anno a titolo definitivo, si è garantito il diritto di recompra e per questo il Napoli dovrebbe fare i conti anche con la volontà degli inglesi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Perrone del Como primo obiettivo del prossimo mercato del Napoli

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