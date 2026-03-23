Perché visitare San Benedetto Po questa primavera ma soprattutto entro questo weekend
La mostra Umano poco Umano, uno specchio di cosa vogliamo essere Potremmo vederle così, tutte le opere che costituiscono l'unità di questa mostra complessa e insieme estremamente immediata, concepita dall'artista emiliano Andrea Riccò: ognuno di essi è uno specchio di chi siamo, o di chi potremmo essere, un medium che ci conduce alla nostra interiorità e alla nostra percezione dell'altro, al nostro rapporto con il mondo. Umano poco Umano (che già conoscevo dalla sua prima esposizione) è una mostra che parla di chiusure, di veli, di nascondimenti, di muri attraverso le opere potenti di Andrea Riccò, muri attraverso cui si... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Articoli correlati
Il meteo sull’Italia si conferma instabile: prosegue soprattutto al nord questo anticipo di primavera, ma da metà mese previsto un peggioramento del clima dando luogo all’ultimo colpo di coda di questo atipico invernoQuesto inizio di marzo è caratterizzato da un meteo ballerino, dove si alternano giornate che sembrano un antipasto di primavera, ma che poi evolvono...
Roma, parla Gasperini: «All’andata eravamo un po’ più rimaneggiati, soprattutto in difesa. Sulla Juventus dico questo»Mercato Milan, spunta un retroscena a sorpresa! «Stanno facendo il massimo per convincerlo».
Le notti bianche – Fëdor Dostoevskij | Audiolibro completo | Racconto romantico e psicologico
Contenuti utili per approfondire San Benedetto
Discussioni sull' argomento Giornate Fai di Primavera, il 21 e 22 marzo, alla scoperta degli 8 tesori della provincia di Ascoli; San Benedetto, ultima volata della Tirreno-Adriatico: mostra sulle bici storiche e il concorso; FAI, nel Piceno aprono otto luoghi tra Ascoli, Grottammare e Acquaviva; Ritrovare il senso dell'Europa: Norcia celebra San Benedetto tra pace e ricostruzione.
San Benedetto, perché è il patrono d'Europa: la storia del santo e la nascita della fiaccola benedettinaLa fiaccola benedettina ha fatto il suo ritorno a Norcia per dare il via alle celebrazioni dedicate a San Benedetto, che avranno il loro culmine oggi, sabato 21 marzo. Dopo un viaggio lungo 320 chilom ... corrieredellumbria.it
Questa splendida facciata appartiene alla Chiesa di San Benedetto a Catania, situata nella celebre via dei Crociferi. È considerata uno dei capolavori più significativi del barocco siciliano e fa parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Costruita originaria facebook
21 marzo: si celebra il transito di San Benedetto da Norcia , fondatore dei Benedettini e Patrono d’Europa . A @dibuonmattino un giorno per ricordare spiritualità e valori condivisi dalle 7.30Canale 28 - 157 Sky #Tv2000 #20marzo x.com