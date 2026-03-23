La mostra Umano poco Umano, uno specchio di cosa vogliamo essere Potremmo vederle così, tutte le opere che costituiscono l'unità di questa mostra complessa e insieme estremamente immediata, concepita dall'artista emiliano Andrea Riccò: ognuno di essi è uno specchio di chi siamo, o di chi potremmo essere, un medium che ci conduce alla nostra interiorità e alla nostra percezione dell'altro, al nostro rapporto con il mondo. Umano poco Umano (che già conoscevo dalla sua prima esposizione) è una mostra che parla di chiusure, di veli, di nascondimenti, di muri attraverso le opere potenti di Andrea Riccò, muri attraverso cui si... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché visitare San Benedetto Po questa primavera (ma soprattutto entro questo weekend)

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