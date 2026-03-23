Perché quasi tutti gli aerei hanno i sedili di pelle blu

Avete mai notato che i sedili degli aerei sono quasi sempre blu? Il motivo è tutt'altro che casuale: ecco cosa c'è nascosto dietro questo preciso design. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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