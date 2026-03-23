L’Opas da 10,8 miliardi annunciata da Poste su Tim non è solo un’operazione finanziaria: è un manifesto politico-industriale, con tanto di timbro dello Stato. Perché dietro le quinte, neanche troppo nascoste, c’è il Ministero dell’Economia, azionista di riferimento di Poste, affiancato dalla Cassa Depositi e Prestiti. Per la serie: quando il mercato si complica, l’Italia risponde con un grande classico: la mano pubblica che rimette ordine, o almeno prova a farlo. L’idea è ambiziosa: creare un “campione nazionale” delle reti e dei servizi, una piattaforma integrata da quasi 27 miliardi di ricavi, 4,8 miliardi di margine netto e oltre 150 mila dipendenti diventando di fatto il più grande datore di lavoro in Italia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Perché Poste vuole comprare Tim? I 3 veri motivi dietro l’operazione da 10,8 miliardi

Articoli correlati

Poste Italiane vuole comprare Tim per 10,8 miliardi: cosa cambierebbe per telefonia e servizi postaliPoste Italiane ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria volontaria su Telecom Italia, comunemente nota come Tim, per un...

Poste vuole tutta Tim: offerti 10,8 miliardiAlcuni numeri per intenderci: circa 27 miliardi di ricavi annui, 4,8 miliardi di margini lordi, oltre 150.

Approfondimenti e contenuti su Perché Poste

Temi più discussi: Poste Italiane vuole comprarsi tutta TIM; Perché Poste ha deciso adesso di prendere tutta Tim: servizi tlc, AI, cloud di Stato e cybersecurity tornano in mano pubblica; Poste Italiane punta al delisting di Tim. Opas valida se l’adesione arriva al 66,67%; Poste Italiane telefona un’Opas su Tim con l’ok del governo.

Perché Poste vuole comprare Tim? I 3 veri motivi dietro l’operazione da 10,8 miliardiDalla rete unica alla sovranità digitale: ecco perché Poste Italiane ha lanciato l'Opas su Tim e cosa cambia davvero per il sistema Italia. panorama.it

Poste Italiane vuole comprare tutta Tim: offerta di 10,8 miliardi di euroLa decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione il 22 marzo. Lo Stato sarebbe azionista di maggioranza, con una partecipazione sopra il 50% del gruppo che si creerebbe ... today.it

Scusate colleghi, perché il Durc delle poste non mi appare su Inail Grazie facebook