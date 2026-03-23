H a sofferto a lungo per un dolore che non gli dava tregua, ma oggi Carlo Verdone sta finalmente meglio. L’ attore, ospite di Domenica In nella puntata di domenica 22 marzo, ha raccontato di essersi sottoposto a un intervento alle anche, che è stato risolutivo per la sua condizione. Carlo Verdone: «Io vado sempre in farmacia, è uno dei miei luoghi preferiti» X Leggi anche › Carlo Verdone è sindaco di Roma per un giorno (quello del suo compleanno) Carlo Verdone operato alle anche: «Non ne potevo più». L’operazione risale a cinque anni fa, ma solo adesso l’attore e regista ha deciso di condividere questo episodio con il pubblico. « Mi hanno staccato e riattaccato» ha detto a Mara Venier. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per il dolore non rispondeva neanche più al citofono: la sofferenza era enorme

Articoli correlati

È morta Patrizia de Blanck, il dolore della figlia Giada: «Non ho neanche la forza di parlare, era la mia vita»Giada continua spiegando di aver affrontato «un percorso durissimo e doloroso senza crollare, per me e per lei, cercando di infonderle forza e amore...

Famiglia uccisa dal monossido, caldaia rotta: era a norma? Chi sono le quattro vittime. «Nessuno rispondeva al telefono»Una caldaia difettosa ha trasformato l'abitazione al civico 186 di via Galgani in una camera a gas.

Altri aggiornamenti su Per il dolore non rispondeva neanche...

Temi più discussi: Dolore all’anca: gli esercizi per alleviare il dolore; Valentina Sarto uccisa con diverse coltellate, il marito non risponde ai pm; Tram deragliato a Milano, il conducente non risponde a pm: Non è nelle condizioni fisiche; Tram deragliato a Milano, il conducente non risponde ai giudici. I legali: Sta ancora male, ma è escluso che fosse al telefono.

Non tutti i mali vengono per nuocere: il senso biologico del doloreIl dolore non è solo un sintomo da eliminare. Il neurologo Michelangelo Buonocore spiega il ruolo biologico del dolore, tra evoluzione, memoria e protezione del corpo ... msn.com

Meglio nuoto, yoga o la corsa per il mal di schiena? Quando c’è dolore, non esiste sport che curi la schienaCi sono dolori che non augureremmo neanche al nostro peggior nemico e il mal di schiena, nelle sue varie tipologie, è proprio uno di quelli. Può, infatti, diventare una vera e propria spina nel fianco ... fanpage.it

Sassari, dal dolore per la perdita dei figli la forza di aiutare le detenute L’associazione “La forza della vita Riccardo Simula” in campo per iniziative di solidarietà facebook

"Morte e dolore provocati da queste guerre sono uno scandalo per tutta la famiglia umana e un grido al cospetto di Dio", afferma #LeoneXIV. E rinnova l’appello affinché "cessino le ostilità e si aprano cammini di pace fondati sul dialogo sincero e il rispetto dell x.com