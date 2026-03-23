il vantaggio c’è ancora, ed è ancora bello ampio: sei punti sul Milan, sette sul Napoli. Se la questione fosse solo numerica, insomma, l’Inter avrebbe sempre in mano — e saldamente — lo scudetto, anche dopo il pareggio di Firenze. Il problema è che Chivu ha perso la sua squadra, quella che — tra un derby e l’altro — era stata capace di vincere quattordici partite su quindici, scavando un solco profondo (e apparentemente irrecuperabile) con tutte le rivali. Quell’Inter, l’Inter vera, o comunque l’Inter migliore, non esiste più: in tre giornate i nerazzurri hanno conquistato due punti; il Napoli gliene ha recuperati sette, il Milan quattro. La formazione di Chivu ha perso la serenità, diventa ansiosa, contro Atalanta e Fiorentina si è fatta raggiungere dopo essere andata in vantaggio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Per Chivu e per Gattuso, meno male che Pio c'è

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