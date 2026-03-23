Pd | Soddisfazione per la vittoria del No al referendum

Il Partito Democratico di Parma esprime forte soddisfazione per il risultato del no al referendum che è emerso in modo netto nell’ambito di una ritrovata partecipazione elettorale, sulla quale nessuno avrebbe scommesso.I cittadini di Parma e provincia, che ringraziamo innanzitutto per la partecipazione al voto, hanno compreso i rischi di una riforma sbagliata e non condivisa, sulla quale lo stesso Parlamento non ha potuto apportare alcuna modifica. Le riforme che puntano a modificare la Costituzione e, addirittura, l’equilibrio tra i poteri dello Stato, devono essere il frutto di un consenso trasversale alle forze politiche e costruito attraverso il confronto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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