Pasquetta con la pioggia anche nel 2026? A Roma torna il meteo tradizionale | cosa dicono le previsioni

Anno dopo anno, c’è sempre una domanda che ogni anno ci accompagna all’arrivo della primavera: a Pasquetta ci sarà la pioggia oppure no? Anche nel 2026 il dubbio torna più attuale che mai. Le prime indicazioni meteo, infatti, sembrano confermare una tendenza ben nota, soprattutto a Roma. Tra tradizione e statistica, la giornata del lunedì dell’Angelo – che quest’anno cadrà il 6 aprile – potrebbe ancora una volta essere segnata da un tempo incerto e variabile. Ma cosa dicono davvero le previsioni? Che tempo farà quest’anno? LEGGI ANCHE: Le «istantanee sonore» di Gian Marco Ciampa Pasquetta 2026: ci sarà la pioggia? A Roma torna anche quest’anno il meteo “tradizionale”. 🔗 Leggi su Funweek.it

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A LOIANO Pic Nic di Pasquetta a Palazzo Loup. Lunedì 6 Aprile, alle 12:30, ti aspettiamo per un Pic Nic all’aperto immerso nella natura dell’Appennino Tosco Emiliano. Una giornata di relax, buon cibo e aria di primavera. Prenotazioni entro Venerdì 4 Aprile 0 facebook