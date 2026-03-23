La narrazione delle destre non funziona. La vittoria del No è una sconfitta del governo Meloni. Conte e Schlein d'accordo sulle primarie La riforma della giustizia con cui le destre, arrivate a Palazzo Chigi nell’ottobre di quattro anni fa, volevano attentare alla Costituzione con l’obiettivo, secondo quanti l’hanno osteggiata sin dal primo minuto, di mettere la magistratura sotto il controllo del potere politico, è stata bocciata dalla maggioranza degli italiani. Con un’affluenza straordinaria, che ha sfiorato il 60%, il No alla riforma costituzionale della giustizia si è imposto nel referendum con quasi il 54%, quasi 15 milioni di No. Dai dati emerge che la carica degli elettori più giovani ha fatto vincere il No. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Partigiani della Costituzione. La riforma fermata da 15 milioni di No

Articoli correlati

Leggi anche: Dal Titolo V della Costituzione alla riforma della giustizia, la storia dei referendum in Italia

Una raccolta di contenuti su Partigiani della Costituzione

Discussioni sull' argomento Blog | Referendum, il diritto è sotto attacco anche nel nostro Paese: così si può essere partigiani oggi; È in gioco la Costituzione. Ecco perché votiamo NO al referendum; Referendum, Pagliarulo (Anpi): Per il No perché il nostro Statuto ci impone di difendere la Costituzione; Referendum sulla giustizia, Bachelet: In gioco la tenuta della Costituzione.

Referendum, Pagliarulo (Anpi): Per il No perché il nostro Statuto ci impone di difendere la Costituzione(LaPresse) Una delle missioni più importanti dell’Anpi è la difesa e l’attuazione della Costituzione. lo ha detto Gianfranco Pagliarulo, ... stream24.ilsole24ore.com

L’Italia s’è desta! Ha vinto la dignità, ha vinto il rispetto della #Costituzione e dell’autonomia dei poteri della nostra Repubblica. Ha vinto l’onore e la grandezza dei padri costituenti, dei partigiani e delle partigiane, cancellando l’azione che questa macelleria v0 facebook