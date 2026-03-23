Parliamone – Don’t Be Dumb di A$AP Rocky

Parliamone, un invito che è anche un imperativo, è un programma a cura di Pierluigi Spagnolo. La voce è di Antonino J. Luzzi. Quando? Il lunedì alle 10.00. Il mercoledì in replica alle 10.00. Alessio Amigoni ascolta A$AP Rocky – Don’t Be Dumb (RCA Records, 2026). Quando si parla di A$AP Rocky, è diventato quasi impossibile distinguere la musica da ciò che la circonda. La sua presenza mediatica ha assunto un peso crescente: sfilate, cinema, gossip, la relazione con Rihanna, vicende legali e quant’altro. C’è sempre un altro che accompagna il suo nome. La questione diventa inevitabile: quanto spazio rimane per la musica? Uscito il 12 gennaio 2026, il suo nuovo album, Don’t Be Dumb, appare come un tentativo di fare un passo indietro e rispondere a tutto questo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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