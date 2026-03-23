Ravenna, 23 marzo 2026 – “Non me l ’aspettavo proprio tutto questo clamore, speravo di no. E comunque non voleva essere una critica verso le chiese ma verso i recensori. Oggi esistono programmi che recensiscono tutto, dagli hotel ai ristoranti. Ecco: la mia voleva essere una critica a quel mondo televisivo che per forza deve mettere parola su ogni cosa”. Un refolo di notorietà che lo ha investito all’improvviso. Taylor Ragazzini, 31 anni, studente di antropologia, si è ritrovato sui giornali per una indagine scaturita da video nei quali propone telecronache ironiche talvolta dissacratorie di alcune messe. Il reato fin qui contestato? Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parla Taylor, il tiktoker delle messe indagato per vilipendio: “Non criticavo i credenti ma chi fa recensioni su tutto”

Articoli correlati

Leggi anche: Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendio

Leggi anche: Tiktoker fa recensioni ironiche delle messe e le pubblica sui social: Taylor Ragazzini indagato per “offese mediante vilipendio”. La risposta: “Andiamo a recensire la mia denuncia”

Una raccolta di contenuti su Parla Taylor

Temi più discussi: Tiktoker fa recensioni ironiche delle messe e le pubblica sui social: Taylor Ragazzini indagato per offese mediante vilipendio. La risposta: Andiamo a recensire la mia denuncia; Chi è Taylor Ragazzini, il tiktoker nei guai per le recensioni delle messe: denunciato per vilipendio; Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendio; Recensioni ironiche delle messe: tiktoker ravennate accusato di vilipendio per i suoi video.

Il tiktoker recensisce le messe: indagato per vilipendioSu Tiktok recensisce le messe in maniera ironica, talvolta dissacrante. Un 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini il suo nome, ... msn.com

Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendioRecensisce ironicamente le messe in chiesa, nei guai il tiktoker Taylor Ragazzini noto come Taylorismo: i fedeli lo denunciano. Cos'è successo ... virgilio.it

#Lazio, parla il vice di Sarri: “ #Gila, ecco il problema e quando torna! #Taylor, Dia, Maldini, Motta, Ratkov…” x.com

"Gila, ecco il problema e quando torna! Taylor, Dia, Maldini, Motta, Ratkov..." Lazio, parla il vice di Sarri t.ly/V12vl facebook