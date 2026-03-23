Elezioni comunali in Francia? Per il direttore di Le Figaro Alexis Brézet «la vergogna non paga! Gli elettori hanno trovato il coraggio che è mancato ai leader del Partito Socialista e dei Verdi, sanzionando l’alleanza Lfi-Ps-Verdi ». Nelle ventisei città dove i candidati di sinistra, contro ogni morale e contro ogni loro impegno, avevano scelto di stringere un’alleanza con La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon per salvare le loro cariche di sindaco o strapparle alla destra, i risultati sono senza appello. Poitiers e Besançon, città “verdi”, hanno virato a destra così come Brest e Clermont-Ferrand, città “rosa”. A Limoges l’unione delle sinistre è stata battuta dal candidato Lr Guillaume Guérin. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Parigi non val bene una messa: la sinistra conquista la capitale ma gli elettori sconfessano Melenchon e l’alleanza con Lfi

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