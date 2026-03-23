Il candidato della sinistra unita Emmanuel Grégoire ha vinto l’elezione a sindaco di Parigi col 50,52% dei voti, nove punti sopra la sua rivale Rachida Dati: lo rende noto il Comune della capitale francese, pubblicando i risultati definitivi del secondo turno. La candidata di centrodestra ha ricevuto il 41,52% delle preferenze, mentre Sophia Chikirou di. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Parigi, Grégoire (sinistra unita) sindaco con 50,52% dei voti

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