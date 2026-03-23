Nessuna reggiana ai playoff di Serie C1. L’ultima di regular season vede il Futsal Shqiponja (35) impattare 1-1 sul campo del Fossolo (16) con gol di Sula: Kabashi (nella foto) e compagni non riescono così a colmare il gap verso la quinta piazza e concludono così il loro campionato. Va in vacanza con un successo la matricola Original Celtic Bhoys (32), che un favore ai "cugini" lo aveva fatto, imponendosi 3-1 a Gatteo (34) con gol di Muto, Grillo e Timite. Tris casalingo per la Real Casalgrandese (28), che piega 3-0 al PalaKeope il Futsal Ponte Rodoni (21) con gol di Piscopo, Bivinelli e Bonini, mentre il Futsal Guastalla (18) cade 9-2 col fanalino Aposa Bologna (10), già retrocesso, con la mente già ai playout, dove i rossoblu incroceranno il già citato Fossolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pari amaro per il Futsal Shqiponja. Niente playoff ed è già in vacanza

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