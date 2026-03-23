L’Inter ha pareggiato 1-1 contro la Fiorentina, portandosi a +6 sul Milan secondo e +7 sul Napoli terzo. Senza Lautaro Martinez, infortunato, i nerazzurri faticano, e lo dimostrano i risultati: la squadra di Chivu non vince in campionato dal 28 febbraio, match contro il Genoa. E a proposito di infortunati, il Napoli sta recuperando i centrocampisti che aveva perso tra ottobre e febbraio, con Antonio Conte che ora ha maggiore varietà di scelta. Con De Bruyne, Anguissa e il rientrante McTominay, anche lui infortunato ma per poco, gli azzurri sono un’altra squadra; la vittoria contro il Cagliari per 1-0 di venerdì riapre la lotta scudetto, dove al momento l’Inter è in vantaggio, ma non può dirsi tranquillo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Paratici l’allievo supera Marotta il maestro (Zazzaroni)

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