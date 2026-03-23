Paradosso Juve | l' effetto Spalletti c' è ma non si vede E per il tecnico è in arrivo un biennale

La mossa della disperazione Arek Milik racchiude un po’ le varie problematiche stagionali della Juventus. Il fatto che Luciano Spalletti abbia scongelato il lungodegente polacco, assente per infortunio da 665 giorni, conferma una volta di più la mancanza di fiducia nei colpi estivi dell’ad Damien Comolli (Openda e David su tutti), rimasti in panchina a guardare l’ex Napoli e il rientrante Dusan Vlahovic nel concitato finale contro il Sassuolo. Il mercato, eccezion fatta per Jeremie Boga (3 gol da gennaio per l’ala in prestito dal Nizza), continua a non decollare e lo “strappo” di sabato è soltanto l’ultimo segnale della serie. Senza contare che Joao Mario in meno di sei mesi è stato acquistato dal Porto e prestato al Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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