Paolo Cirino Pomicino il cuore napoletano della Prima Repubblica

Il Paolo Cirino Pomicino opinionista si è fatto conoscere e apprezzare come Geronimo. E con circolazione minore anche come Seneca, pseudonimo che scelse per collaborare con il Denaro a partire dal 1995: anno della sua breve e drammatica detenzione in carcere per fatti che si rivelarono inesistenti. Era il periodo in cui infuriava Tangentopoli e il vento giustizialista tirava così forte che un uomo politico del suo rango aveva scelto di schermarsi per esercitare il diritto costituzionalmente protetto di esprimere il pensiero. In molti ricordiamo la violenza di giudizi affrettati e rancorosi. Seneca osservava i comportamenti della Napoli che... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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